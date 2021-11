Covid: Fauci, possibile passaggio a stato endemico nel 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - L'immunologo americano Anthony Fauci non esclude che si possa declassare la pandemia di coronavirus dall'attuale stato di emergenza ad uno stato endemico negli Usa l'anno prossimo se aumenteranno ulteriormente i tassi di vaccinazione e se coloro che sono già immunizzati riceveranno le dosi di richiamo. Attualmente oltre il 70% degli americani adulti è pienamente vaccinato e secondo il consigliere per la pandemia del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, riporta il Guardian, se la popolazione continuerà a vaccinarsi e se il governo renderà disponibili per tutti le dosi per i richiami, il coronavirus potrebbe essere sotto controllo nel Paese entro la primavera del 2022. "Secondo me, se vogliamo che diventi endemica, dobbiamo portare l'infezione a un livello così basso da non avere un impatto sulla società, sulla vita quotidiana, sull'economia", ha detto il direttore dell'Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive. "La gente continuerà a infettarsi. La gente potrebbe ancora essere ricoverata in ospedale, ma il livello sarebbe così basso che non ci penseremo continuamente e non influenzerà ciò che faremo", ha aggiunto. Fauci riconosce così ciò di cui sono convinti molti esperti: che il Covid non può essere completamente eliminato e che probabilmente diventerà endemico, ovvero che sarà sempre presente nella popolazione in una certa misura, come l'influenza o la varicella. (ANSA).