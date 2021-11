Cuba: media, leader dell'opposizione arrivato in Spagna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MADRID, 17 NOV - L'artista Yunior García, leader del gruppo di opposizione cubano Archipiélago, è atterrato da poco a Madrid: lo riportano i principali media iberici, citando fonti del governo. Domenica García aveva reso noto su Facebook di essere "circondato da agenti cubani travestiti da civili" in casa sua, motivo per cui si vedeva costretto a rinunciare al proposito di marciare da solo lungo la Avenida 23 di L'Avana fino al Malecón in segnale di protesta contro il governo dell'isola. (ANSA).