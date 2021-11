© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Un appello per ''l'immediato rilascio dei membri del personale delle Nazioni Unite detenuti in Etiopia'' è arrivato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Le persone dello staff dell'Onu, secondo Guterres ''sono detenute senza accuse e non sono state fornite informazioni specifiche sui motivi del loro arresto''. Le Nazioni Unite avevano già denunciato l'arresto di oltre 1.000 persone in Etiopia in una settimana. (ANSA).