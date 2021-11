Nucleare: direttore Agenzia atomica Grossi lunedì in Iran

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEHERAN, 17 NOV - Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) Rafael Grossi sarà a Teheran lunedì prossimo. Lo annuncia il portavoce dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica Behrouz Kamalvandi all'agenzia Fars aggiungendo che sono in programma incontri col ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian e il direttore dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica Mohammad Eslami "per discutere la cooperazione tra Iran e Aiea". La visita, su invito dell'Iran, precede i colloqui di Vienna del 29 novembre per rilanciare l'accordo nucleare. (ANSA).