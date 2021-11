Terrorismo: 19enne arrestata a Milano dalla Polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Una diciannovenne italiana di origini kosovare è stata arrestata dalla Polizia in un blitz a Milano. La ragazza, che è già stata trasferita in carcere, è accusata di associazione con finalità di terrorismo. Le indagini scaturiscono da acquisizioni di intelligence riguardo a un ventunenne miliziano di origini kosovare - legato alla cerchia dell'attentatore di Vienna, Kujtim Fejzulai - che lo scorso gennaio, in Germania, ha sposato con rito islamico la donna italo-kosovara destinataria del provvedimento. Gli investigatori della Digos di Milano hanno sviluppato importanti spunti di indagine e hanno scopetto che la donna, radicalizzata dall'età di 16 anni, fervente sostenitrice dello Stato Islamico, si era recentemente trasferita dal Kosovo a Milano dal fratello, pur rimanendo in costante contatto con il marito e con la diaspora kosovara di matrice jihadista. Le indagini sono state dirette dal capo della sezione distrettuale Antiterrorismo della Procura di Milano Alberto Nobili e dal pm Leonardo LestI e sono state condotte dagli uomini della Digos di Milano e della Direzione centrale della Polizia di Prevenzione con la collaborazione di Europol. (ANSA).