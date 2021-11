Turchia: arrestato noto cantante siriano per 'terrorismo'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISTANBUL, 17 NOV - Il noto musicista siriano Omar Souleyman è stato arrestato in Turchia con l'accusa di "appartenenza a una organizzazione terroristica". Lo fa sapere l'agenzia Anadolu mentre secondo media locali l'artista è accusato di essere un membro del Pkk, il partito curdo armato da 40 anni in conflitto con Ankara. Omar Souleyman è stato catturato in un raid delle squadre dell'antiterrorismo a Urfa, nel sud a maggioranza curda della Turchia, a una cinquantina di chilometri dal confine siriano. Nato nel nord della Siria, l'artista - il cui vero nome è Omar Almasikh - ha iniziato la sua carriera musicale negli anni '90 come cantante part time a feste di matrimonio ma negli ultimi dieci anni ha raggiunto un notevole successo internazionale con il suo stile che mescola suoni tradizionali del Medio Oriente e musica elettronica. La fama lo ha portato a suonare nei principali festival europei e americani e a collaborare con noti artisti come la cantante islandese Bjork. Nel 2011, dopo lo scoppio della guerra civile siriana, Omar Souleyman si è trasferito in Turchia dove ha portato avanti la sua carriera di successo esibendosi spesso in concerti molto partecipati a Istanbul. (ANSA).