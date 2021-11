"Rapporti sessuali per curare i tumori": indagine su un medico a Bari

Rischia un provvedimento disciplinare per violazione delle norme deontologiche e anche un procedimento penale il ginecologo barese che, secondo le accuse, avrebbe offerto ad alcune pazienti rapporti sessuali come cura per il papilloma virus e come prevenzione dal rischio di tumori dell’utero. La vicenda è stata raccontata in un servizio televisivo andato in onda martedì sera durante il programma «Le Iene». La Procura di Bari ha aperto formalmente un fascicolo d’indagine per verificare quanto denunciato nel servizio, acquisendo il video.

L'inchiesta, al momento senza ipotesi di reato né indagati, è affidata al pool di magistrati che si occupa di fasce deboli, coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe Maralfa. Nei confronti del ginecologo, ex medico ospedaliero 68enne attualmente in pensione, ma che continua ad esercitare la professione privatamente, è stato inoltre aperto un procedimento disciplinare da parte dell’Ordine dei medici di Bari che nelle prossime ore convocherà il professionista per ascoltarlo, assistito dall’avvocato Roberto Eustachio Sisto.

(foto d'archivio)