Covid: lockdown generale in Alta Austria e Salisburgo

(ANSA) - BOLZANO, 18 NOV - A causa del drammatico andamento della pandemia covid in Alta Austria e nel Land Salisburgo lunedì scatta un lockdown generale per tutta la popolazione e non solo per i non vaccinati. L'incidenza settimanale su 100 mila abitanti nel Salisburghese oggi è di 1672 e in Alta Austria di 1557. "Non abbiamo più grandi margini di manovra", ha detto il governatore dell'Alta Austria Thomas Stelzer. Il lockdown - ha detto - durerà "alcune settimane" e si è reso necessario per permettere la operatività degli ospedali. A questo punto non è più escluso neanche un lockdown generale nazionale, con un'incidenza di 971. (ANSA).