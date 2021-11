Klimt sparito e ritrovato, archiviata l'inchiesta a Piacenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PIACENZA, 18 NOV - Mentre il 'Ritratto di Signora' è esposto alla grande mostra su Klimt a Roma, a Piacenza il gip Luca Milani, su richiesta del pm Ornella Chicca, ha archiviato l'inchiesta che ipotizzava i reati di furto e ricettazione. La sparizione del dipinto dalla Galleria d'arte moderna Ricci Oddi risaliva al 1997 e la sua altrettanto misteriosa ricomparsa al dicembre del 2019. Una prima inchiesta subito dopo il furto coinvolse un custode della pinacoteca, la cui posizione fu però archiviata. Dopo il ritrovamento è stato aperto un secondo fascicolo di inchiesta che vedeva come indagati l'ex direttore Stefano Fugazza, deceduto nel 2009, per furto, sua moglie Rosella Tiadima, a sua volta mancata lo scorso anno, è il pregiudicato Valeriano Beltrame, ladro di opere d'arte, che si era autoaccusato del furto in un'intervista al quotidiano Libertà che oggi dà notizia dell'archiviazione, ma poi aveva fatto scena muta davanti al magistrato. (ANSA).