Stop al People Mover a Bologna, indaga la Procura

I guasti e i disservizi del People Mover, la navetta sopraelevata che collega aeroporto e stazione di Bologna, finiscono in un fascicolo all’attenzione della Procura. Ne dà notizia il dorso bolognese di Repubblica.

Nei giorni scorsi il Comune ha lanciato un ultimatum alla Marconi Express (Mex), società che gestisce il servizio dopo gli stop delle ultime settimane del mezzo, partito quest’estate dopo anni di ritardi. I carabinieri hanno presentato un’informativa sui problemi del treno e il procuratore Giuseppe Amato ha disposto l’apertura di un’inchiesta conoscitiva, per ora senza indagati nè reati.

In passato il progetto per l’opera e gli appalti furono al centro di un’inchiesta e di un processo, finito con sette assoluzioni, tra cui quella dell’ex sindaco Flavio Delbono, a dicembre 2016.

