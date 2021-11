Usa: a New York apre un hotel che celebra Broadway

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 18 NOV - Un inno a Broadway nel quartiere dei teatri. Il 24 novembre a New York apre un nuovo hotel ispirato dagli show più popolari. 'Civilian', sulla 48/a strada tra l'ottava e la nona avenue, è stato disegnato dall'architetto e designer americano David Rockwell, famoso anche per le scenografie, tra gli altri, di Kinky Boots, il musical Pretty Woman, The Rocky Horror Show, Hairspray. Con oltre 200 stanze su 27 piani, Civilian è decorato con centinaia di pezzi di arte teatrale. Ci sono costumi, fotografie, modelli di set, che raccontano il passato e presente degli spettacoli della 'Great White Way' (soprannome per Broadway). "Credo - ha spiegato Rockwell - che le persone non si rendano conto che questo quartiere è come una storia vivente di tutto ciò (in riferimento a Broadway, ndr), quindi merita di avere un posto ad esso dedicato". L'albergo ha anche una biblioteca privata dove si trovano delle repliche delle pistole dello show 'Hamilton', gli stivali rossi di Kinky Boots, un coprispalle rosa di Cabaret. (ANSA).