Usa:governatore Florida firma legge contro obbligo vaccino

(ANSA) - WASHINGTON, 18 NOV - Il governatore della Florida, Ron DeSantis, possibile candidato repubblicano alla Casa Bianca, ha firmato una legge che impedisce ai datori di lavoro di imporre l'obbligo del vaccino anti Covid, a meno che non prevedano una serie di esenzioni per motivi medici e religiosi o alternative come test regolari e l'uso di maschere protettive. Previste anche multe se si licenzia un lavoratore negandogli le esenzioni. La legge vieta inoltre l'obbligo vaccinale in scuole e governi locali e consente ai genitori di fare causa alle scuole che richiedono la mascherina. (ANSA).