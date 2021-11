'Mamma ci manchi', i figli di Charlene commuovono il principato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 19 NOV - Il principe ereditario di Monaco Jacques e la sorellina gemella Gabriella, di 6 anni, sono apparsi oggi al balcone del Palazzo del principato inalberando cartelli con messaggi di affetto per la mamma Charlene, assente per motivi di salute dalle celebrazioni per la Festa nazionale monegasca. "We love you mommy" (mamma, ti vogliamo bene) c'era scritto su un grande cartello bianco mostrato dal principe Jacques. "Mamma, ci manchi", aggiungeva un secondo messaggio portato da Gabriella. I due bambini erano davanti al padre, il principe Alberto, sul balcone del palazzo di Monaco da dove assistevano alla tradizionale sfilata della festa nazionale, seguita da numerosi abitanti del principato. Il Palazzo aveva annunciato ieri che la principessa Charlene non avrebbe partecipato alla festa nazionale a causa di "un profondo stato di affaticamento generale" dopo il ritorno dal Sudafrica, dove ha subito vari interventi chirurgici. (ANSA).