Baviera, lockdown di settimane nelle aree più colpite. Bar chiusi e addio ai mercatini di Natale

«Serve un freno di emergenza duro" nelle zone della Baviera più colpite dal Covid. Lo ha detto il ministro presidente, Markus Soeder annunciando che sarà «chiuso tutto, fino al 15 dicembre», tranne «scuole e asili infantili che saranno escluse dalle chiusure».

Si tratta delle zone in cui l’indice di contagio settimanale supera i 1000 casi positivi su 100 mila abitanti.

Baviera disdice mercatini Natale, serrata bar e discoteche - La Baviera, fra i Laender attualmente più colpiti dal Covid in Germania, inasprisce le misure: «i mercatini di Natale vengono disdetti tutti», inoltre le discoteche e i bar devono chiudere di nuovo per le prossime tre settimane. Sono alcune delle misure annunciate dal presidente Markus Soeder, che ha tenuto una conferenza stampa sul pacchetto di misure deciso oggi a Monaco. Soeder ha spiegato che il 2G e il 2G plus saranno validi in tutta la regione, e che sarà prescritta la riduzione dei contatti per i non vaccinati.