Cop26: Greta critica Boris Johnson per uso jet privato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - STOCCOLMA, 19 NOV - La giovane attivista Greta Thunberg ha preso di mira oggi i viaggi del primo ministro britannico Boris Johnson su un aereo noleggiato dal governo per la COP26 di Glasgow ed ha definito "ipocrita" il comportamento dei leader mondiali. "La crisi climatica ovviamente non è causata dai jet privati, ma è un pò ipocrita ... che i leader mondiali (che) vivono molto vicino, per esempio Boris Johnson, siano arrivati ;;a Glasgow con un jet privato nel momento in cui cercano di risolvere la crisi climatica ", ha detto Thunberg all'agenzia di stampa Afp. Giunto direttamente a Glasgow (Regno Unito) dopo la riunione del G20 di Roma di fine ottobre, Johnson era arrivato in Scozia - dove si è tenuta la conferenza mondiale sul clima fino al 12 novembre - a bordo di un aereo noleggiato dal governo britannico. Il premier aveva poi preso lo stesso aereo per rientrare a Londra. Nei giorni successivi, alla luce delle critiche per l'uso dell'aereo, il premier era tornato a Glasgow in treno.(ANSA).