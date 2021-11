Covid: in inchiesta pm Torino anche report 'fantasma' Oms

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - Il report 'fantasma' dell'Oms sull'andamento dell'epidemia di Covid in Italia, pubblicato nell'aprile del 2020 e cancellato poche ore dopo, è entrato negli atti delle inchieste della procura di Torino. Stralci del documento, che come annotano i pm fu "ritirato per motivi non chiari", compaiono in una delle richieste di archiviazione delle indagini sui decessi avvenuti nelle Rsa del capoluogo piemontese. Il report, intitolato 'An unprecedented challenghe - Italy's first response to Covid-19", è considerato "di grande interesse" nella parte in cui analizza la gestione della pandemia nelle strutture di lungo degenza. Vi si legge, per esempio, che "il pericolo per i residenti, staff e familiari non fu riconosciuto immediatamente in tutta la sua grandezza; protezioni e procedure giunsero tardi e a casaccio". (ANSA).