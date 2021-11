Ex Cc ucciso: Riesame Lecce scarcera il presunto assassino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LECCE, 19 NOV - Torna libero Michele Aportone, il 70enne di San Donaci arrestato lo scorso 29 ottobre con l'accusa di essere l'autore dell'omicidio di Silvano Nestola, il carabiniere in pensione di Copertino assassinato la sera del 3 maggio scorso. I giudici del Tribunale del Riesame, a cui aveva fatto ricorso la difesa, hanno annullato l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Sergio Tosi. Nel corso dell'udienza di questa mattina, il difensore di Aportone, avv. Francesca Conte, aveva chiesto l'annullamento del provvedimento sia per la mancanza dell'autonoma valutazione del gip sia per l'assenza dei gravi indizi di colpevolezza. Aportone è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e da futili motivi. La moglie è indagata a piede libero. (ANSA).