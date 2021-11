La Camera Usa approva il maxi piano di Biden su welfare e clima

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 19 NOV - La Camera Usa ha approvato il 'Build Back Better', il maxi piano di Joe Biden da 1750 miliardi di dollari per welfare, educazione e clima. Si tratta della manovra sociale più ampia da 50 anni, anche se al Senato potrebbe essere in parte ridimensionata. La manovra è stata approvata con 220 voti a favore e 209 contro, con una contrapposizione netta tra democratici e repubblicani. Dopo l'approvazione della legge sono partiti applausi e cori "Build Back Better" (ma anche "Nancy, Nancy", la speaker della Camera che ha ottenuto l'ennesimo successo). "Oggi la Camera Usa ha approvato la legge Build Back Better per fare un altro passo da gigante verso l'attuazione del mio piano economico per creare posti di lavoro, ridurre i costi, rendere il nostro Paese più competitivo e dare ai lavoratori e alla middle class una chance per combattere", ha poi così commentato in una nota Biden Il presidente ringrazia la speaker della Camera Nancy Pelosi (cui ha anche telefonato) e si dice impaziente di firmare la legge augurandosi che il Senato la approvi al più presto. (ANSA).