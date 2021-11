Regione Fvg, ok terza dose over40 ma problema adesioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRIESTE, 19 NOV - "Questa mattina sono già partite le disposizioni per le aziende sanitarie e da lunedì 22 sarà possibile prenotarsi nella fascia over 40 condividendo ieri tra il Governo e le Regioni queste anticipazioni". Lo ha detto l'assessore alla Sanità del Fvg, Riccardo Riccardi, precisando che "la macchina sarà a regime nei termini stabiliti". Il problema "adesso sono le adesioni. Scontiamo un ritardo e speriamo ci sia una accelerazione". Riccardi ha specificato che "c'è un po' di timidezza nelle adesioni per la terza dose: tutti quanti dobbiamo fare comprendere quanto la somministrazione della terza dose sia un aspetto molto importante". (ANSA).