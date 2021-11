Roma: Gualtieri, da lunedì piena ripresa raccolta rifiuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Se gli interventi del piano straordinario di pulizia stanno procedendo secondo le previsioni," un "guasto al Tmb di Frosinone" ha "costretto Ama a rallentare la raccolta ordinaria producendo un accumulo di rifiuti nei e intorno ai cassonetti". Lo dice in Aula il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Il problema è che Roma non dispone di alcun margine per far fronte a incidenti di questo tipo. Abbiamo trovato sbocchi alternativi che già da lunedì consentiranno una piena ripresa della raccolta ordinaria", annuncia il sindaco. Il quale sottolinea, al contempo, come sia necessario "realizzare nuovi impianti". (ANSA).