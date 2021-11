Roma:premi a lavoratori Ama più presenti durante festività

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Premialità per chi decide di rinviare le proprie ferie e le proprie ore di permesso al termine del piano di pulizia straordinaria, garantendo un tasso di presenza elevato in un periodo, quello delle feste natalizie in cui, per altro, la produzione di rifiuti aumenta". Così l'assessore all'ambiente del Comune di Roma, Sabina Alfonsi, annuncia incentivi ai lavoratori Ama, che si occupano della pulizia delle strade di Roma, che saranno più operativi tra il 22 novembre e il 9 gennaio. (ANSA).