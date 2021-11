Sondaggio, Green Pass obbligatorio ha largo sostegno in Europa

Il passaporto vaccinale - il Green Pass, com'è noto in Italia - riscuote sostanzialmente un largo sostegno in Europa, stando ad un recente sondaggio YouGov citato dal Guardian.



Si tratta del progetto annuale 'YouGov-Cambridge Globalism Project' secondo cui la maggioranza degli interpellati in tutti i 10 paesi europei presi in considerazione dal campione, appoggiano l’idea del passaporto vaccinale obbligatorio per eventi affollati. Per quanto riguarda invece l’accesso a bar, ristoranti e palestre, un maggior numero di interpellati risulta favorevole rispetto a chi vi si oppone non per tutti i 10 Paesi ma per la gran parte di questi.

Allo stesso tempo però dall’indagine emerge inoltre una frustrazione crescente nei cittadini, sia verso la performance dei governi nell’affrontare la pandemia, sia rispetto alle restrizioni anti-covid in generale.