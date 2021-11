Spagna: non vaccinato 60% dei pazienti in terapia intensiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MADRID, 19 NOV - Circa il 60% delle persone attualmente ricoverate in terapia intensiva per Covid in Spagna "non sono vaccinate": lo ha affermato la ministra della Sanità, Carolina Darias, in un'intervista concessa alla televisione pubblica Tve. Secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili, nei reparti di terapia intensiva spagnoli ci sono attualmente 457 pazienti Covid (un tasso d'occupazione del 5%). "La distribuzione territoriale (di ricoverati non vaccinati e vaccinati) non è esattamente uguale", ha precisato la ministra. "In alcune regioni (la percentuale) è più alta, in altre più bassa)". Secondo Darias, il messaggio fondamentale comunque non cambia: "Il vaccino protegge". (ANSA).