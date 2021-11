Tass 'assume' cosmonauta russo come corrispondente dalla ISS

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 19 NOV - L'agenzia di stampa russa TASS ha stretto un accordo con la Roscosmos, l'ente spaziale russo, per avere una presenza giornalistica sul Stazione Spaziale Internazionale. Il primo corrispondente della TASS a bordo della stazione orbitale sarà il cosmonauta Alexander Misurkin. Il suo compito sarà quello di riferire sulla routine quotidiana della stazione spaziale: i suoi dispacci saranno disponibili per i gli abbonati dell'agenzia e i suoi contributi foto e video saranno caricati sul sito web dell'agenzia e sui profili social. Il memorandum è stato firmato dal direttore generale della TASS, Serghei Mikhailov, e dal CEO di Roscosmos, Dmitry Rogozin. "Prima eravamo limitati al nostro pianeta: la TASS è presente in tutte le regioni della Russia e in più di 60 Paesi. Nei prossimi anni il loro numero aumenterà. Abbiamo avuto l'idea che lo spazio possa essere tra gli obiettivi della nostra espansione e sono molto contento che la cooperazione con la Roscosmos Corporation abbia preso forma molto rapidamente e armoniosamente", ha detto Mikhailov. "Reputiamo un incredibile onore poter considerare i cosmonauti russi come nostri colleghi: non vediamo l'ora di ricevere notizie e fantastiche istantanee dall'orbita". (ANSA).