Usa: oggi per Biden check-up alla vigilia dei suoi 79 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 19 NOV - Alla vigilia del suo 79/mo compleanno, Joe Biden andrà oggi all'ospedale militare Walter Reed di Bethesda, alle porte di Washington, per sottoporsi al primo check-up di routine della sua presidenza. Lo ha annunciato la sua portavoce Jen Psaki. L'ultimo aggiornamento sulle sue condizioni di salute risalgono al dicembre 2019, quando il medico che poi ha ingaggiato alla Casa Bianca attestò che era un "uomo di 77 anni in salute e vigoroso, in grado di svolgere con successo i doveri della presidenza". Biden tuttavia non ha mai reso noto da allora un rapporto medico sulla sua salute. (ANSA).