(ANSA) - NEW YORK, 18 NOV - Una rara copia della Costituzione americana è stata venduta all'asta da Sotheby's per 43 milioni di dollari, un record per un documento storico. Ad acquistarla è stato un collezionista privato che è riuscito a battere la concorrenza di un gruppo di investitori di criptovalute chiamato ConstitutionDao. (ANSA).