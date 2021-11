Bielorussia: Benifei, parlamentari Ue andranno al confine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - AOSTA, 20 NOV - "In queste ore si sta definendo la scelta di andare, alcuni parlamentari europei, al confine tra Polonia e Bielorussia per fare pressione e anche per aiutare quel pezzo di popolo polacco che sta reagendo finalmente a quanto sta succedendo". Lo ha detto all'ANSA il capodelegazione del Pd al Parlamento Europeo, Brando Benifei, in merito alla crisi dei migranti ammassati tra i due Paesi. "La situazione al confine - dice Benifei - è particolarmente grave perché mostra un'azione di fatto orchestrata fuori dall'Europa per destabilizzare il continente e per provare a riequilibrare il contesto politico sfavorevole in questo momento per il dittatore Lukhashenko. E' un aiuto che arriva da Mosca che è evidente e che richiede un impegno forte dell'Europa per reagire sia nell'impedire che continui questa azione, e dall'altra parte serve un immediato impegno per aiutare queste persone. Serve che l'Europa faccia molto di più per dare anche il messaggio che non solo rifiutiamo l'idea che le persona siano utilizzare come un'arma di ricatto ma che per noi queste persone hanno invece un valore , rispetto a quello che è il nostro sistema anche dei diritti fondamentali dell'Unione. Dunque dobbiamo essere lì, dobbiamo aiutarli. E' importante che l'Europa faccia di più per salvare anche una immagine diversa di se stessa in una situazione dove stanno morendo di freddo bambini, donne, giovani, che non meritano tutto questo e che sono usati per ragioni geopolitiche". (ANSA).