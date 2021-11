Incendio ed esplosione in stabilimento che lavora il legno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 20 NOV - E' terminato solo nella tarda mattinata l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio scoppiato stanotte alle 4 nell'area industriale di San Polo di Torrile, nel Parmense, in uno stabilimento per la lavorazione del legname e produzione di compensati. Il rogo ha interessato un impianto termico del reparto produttivo, dove è avvenuta anche un'esplosione senza coinvolgere persone. Impegnate diverse squadre del comando di Parma e in supporto anche dai comandi di Reggio Emilia e Piacenza. (ANSA).