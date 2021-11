Agenzia Moody's promuove il Lazio, migliorata gestione conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "L'agenzia di rating Moody's promuove il Lazio, aggiornando, con un comunicato dello scorso 19 novembre, i rating long-term issuer e senior unsecured della Regione Lazio e portandoli a Ba1 da Ba2 con outlook stabile. La decisione riflette - si legge nella nota di Moody's - un cambiamento positivo a lungo termine nelle procedure di controllo e gestione del rischio e una gestione proattiva del debito pregresso, per ridurre al minimo l'onere del debito, che sempre secondo Moody's, proseguirà anche nei prossimi anni. La Regione Lazio inoltre - spiega ancora l'agenzia - ha compiuto progressi significativi verso il consolidamento del bilancio, l'equilibrio del settore sanitario e la stabilizzazione del debito. Inoltre ha migliorato la gestione dei propri conti attraverso politiche credibili, budget prudenti e un adeguato livello di trasparenza dei dati combinati con una maggiore reattività, migliorando la credibilità complessiva e l'efficacia della sua politica. L'outlook stabile riflette infine il fatto che le caratteristiche di buona governance sono adeguate al nuovo livello di rating a lungo termine (Ba1)." Così in una nota la Regione Lazio. "L'agenzia di rating Moody's riconosce alla Regione Lazio i risultati di 9 anni di politiche riformiste che hanno cambiato tutto. Se penso da dove siamo partiti davvero si può parlare di un risultato immenso. Abbiamo ereditato nel 2013 una Regione sull'orlo del default e attraverso un lungo percorso virtuoso, prudente e attento abbiamo restituito stabilità ed equilibrio ai conti pubblici", è il commento del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che aggiunge: "Ora, anche grazie ai fondi che sono in arrivo dall'Europa e del Pnrr, siamo certi di poter mettere il piede sull'acceleratore per rilanciare l'economia, innovare le imprese e creare lavoro". (ANSA).