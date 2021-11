Alto Adige: morto ex leader separatisti Sepp Mitterhofer

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLZANO, 21 NOV - E' morto all'età di 89 anni Sepp Mitterhofer, per decenni fu alla guida dell'Heimatbund, la lega patria sudtirolese, che in Alto Adige riunisce i circoli del separatismo. Durante il cosiddetto processo di Milano per gli attentati sudtirolesi degli anni 60 fu condannato a 12 anni, dei quali scontò 8 anni in carcere. L'Heimatbund lo ricorda come "instancabile combattente". La Sued-Tiroler Freiheit, il partito fondato da Eva Klotz, afferma che Mitterhofer "si è battuto per la libertà del Sudtirolo e dell'autodeterminazione. (ANSA).