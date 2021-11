Birmania: strada sommersa dall'alta marea, 15 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - YANGON, 21 NOV - Almeno 15 persone sono morte annegate questa mattina in Birmania mentre cercavano di attraversare una strada soprelevata allagata per raggiungere un tempio buddista dove si teneva un festival: lo hanno reso noto le squadre dei soccorsi. La tragedia è avvenuta mentre migliaia di fedeli si dirigevano verso il tempio di Kyeik Hne, che si trova a circa tre chilometri dalla costa vicino alla città di Thanbyuzayat, nello Stato meridionale di Mon. Secondo alcuni funzionari locali era ancora troppo presto per attraversare quella soprelevata, che è larga circa quattro metri e in quel momento era completamente sommersa dall'alta marea. "Normalmente permettiamo alle persone di venire alle 6:30 del mattino, ma non ci hanno ascoltato e hanno iniziato a cercare di attraversare troppo presto", ha detto un funzionario locale, Nai Sahai Eain. Secondo uno dei soccorritori tre persone risultano ancora disperse. (ANSA).