Covid: Tokyo, Giappone primo per vaccinazioni tra paesi G7

(ANSA) - TOKYO, 21 NOV - Il Giappone è al primo posto tra i paesi del G7 per tasso di vaccinazione anti Covid con il 76,1% dei suoi 125 milioni di abitanti che ha ricevuto entrambe le dosi, contro il 75,6% del Canada e il 72,9% dell'Italia. E' quanto emerge dai dati forniti dal governo. A differenza dell'Europa e degli Stati Uniti, in Giappone i contagi sono notevolmente diminuiti nelle scorse settimane a poche centinaia ogni giorno rispetto ai circa 25.000 di agosto. Nelle ultime 24 ore a Tokyo sono stato registrati 20 casi, con una media giornaliera sotto quota 50 in oltre un mese. In calo anche il numero dei pazienti in terapia intensiva a livello nazionale, a quota 76. Dopo un inizio incerto, le autorità hanno accelerato la campagna vaccinale, in particolare tra gli anziani, con circa il 91% degli ultrasessantacinquenni già immunizzati. Secondo i dati dell'Università di Oxford e dell'organizzazione no-profit Our World in Data, tra le nazioni che non appartengono al G7, Singapore si mantiene al primo posto per copertura vaccinale con un tasso del 91,9%, seguito dalla Spagna con l'80,2%. (ANSA).