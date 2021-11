Gerusalemme: vittima attacco era 26enne, lavorava a Muro Pianto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEL AVIV, 21 NOV - Aveva 26 anni e lavorava al Muro del Pianto Eliyahu David Kaye, l'israeliano ucciso oggi nell'attentato palestinese nella Città Vecchia a Gerusalemme. Kaye - che abitava a Modiin, nel centro del Paese - è stato raggiunto dai colpi di arma da fuoco sparati da Fadi Abu Shedam (42 anni) un palestinese di Gerusalemme est vicino ad Hamas. Kaye è morto in ospedale per le ferite subite. Il secondo colpito da Shedam è il rabbino Zeev Katzenelnbogen, 46 anni padre di 8 figli. E' stato ferito mentre tornava dalle preghiere del mattino al Muro del Pianto. Ora è ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. (ANSA).