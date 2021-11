Incendio in uno stabile in Brianza, un morto e 9 intossicati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - Un uomo di 83 anni è morto in un incendio divampato in una palazzina a Limbiate, in Brianza. Altri nove residenti sono stati medicati per aver respirato fumo, e alcuni sono stati portati in ospedale, ma tra essi nessuno sarebbe in gravi condizioni. E' accaduto in uno stabile tra via Bolzano e via Mazzini, dove sono intervenuti i Vigili del fuoco di Monza e il 118. Il cadavere carbonizzato è stato trovato da pompieri e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Al momento non si conoscono le cause dell'incendio. (ANSA).