Libia: si candida anche l'ex ambasciatore in Italia Hafed Gaddur

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - C'è anche l'ex ambasciatore libico in Italia Hafed Gaddur tra i candidati alle elezioni presidenziali in Libia fissate per il prossimo 24 dicembre. Gaddur si è sospeso di recente dal ruolo di rappresentante libico presso l'Unione europea a Bruxelles, come previsto dalla legge elettorale per potersi candidare, e ha depositato oggi il suo fascicolo alla commissione nazionale per le elezioni di Tripoli. Il suo nome si aggiunge ad una lunga lista di candidati che comprende, tra gli altri, Khalifa Haftar, l'uomo forte della Cirenaica, il presidente del Parlamento Aguila Saleh, l'ex ministro dell'Interno Fathi Bashagha e Saif al-Islam Gheddafi, figlio del colonnello Muammar ucciso esattamente dieci anni fa. (ANSA).