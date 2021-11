Migranti:61 sbarcati in Salento,in arrivo altra imbarcazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GALLIPOLI, 21 NOV - Sono 61 i migranti sbarcati al porto di Gallipoli dal motopeschereccio intercettato in mattinata al largo di Torre Pali, nel Capo di Leuca. Sono di nazionalità siriana e libanese. Tra loro ci sono anche 11 donne e 33 bambini. Tutti sono stati trovarti in buone condizioni di salute. Ultimate le operazioni di sbarco i migranti vengono portati nel centro di prima accoglienza Don Tonino Bello di Otranto. Nelle prossime ore è previsto un secondo sbarco in Salento. Unità navali della GdF hanno intercettato una seconda imbarcazione . Anche in questo caso i migranti a bordo sarebbero numerosi. L'arrivo del natante è previsto al porto di Otranto. (ANSA).