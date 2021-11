Ubriaco tenta la fuga dopo lo schianto, preso il papà di "Lupin"

Un uomo di 46 anni è stato denunciato dai carabinieri a Besana Brianza (Monza), dopo essersi schiantato con la sua auto contro un palo per evitare un controllo, perché ubriaco, ed aver aggredito i carabinieri. Si tratta del padre del giovane che, per imitare Lupin, lo scorso ottobre ha atteso che le campane suonassero per sfondare la vetrata dell'oratorio di Besana senza che si sentisse il rumore e rubare. La sua storia ha fatto il giro del mondo, finendo anche sulla stampa estera. Il 46enne si è schiantato tentando di sfuggire all'alt dei militari a pochi metri dalla pattuglia. Poi è uscito dalla macchina e ha cercato di scappare a piedi. Bloccato, tra spintoni, minacce e insulti, è stato poi portato in ospedale per gli accertamenti del caso e denunciato.

