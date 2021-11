Covid: Johnson ribadisce, per ora Gb non richiude

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 22 NOV - Il governo britannico, assistito dai suoi consulenti, continua a non vedere ragioni immediate per reintrodurre le restrizioni anti Covid (revocate pressoché del tutto dal luglio scorso) malgrado il rimbalzo di casi in atto al momento in numerosi Paesi europei: continentali in primis. Lo ha ribadito il premier Boris Johnson, dinanzi all'assemblea della Confindustria del Regno Unito (Cbi), confermando per l'ennesima volta di non considerare vitale - sulla base dei dati relativi all'isola - l'attuazione di un piano B alternativo alla scommessa del cosiddetto piano A tutta concentrata per ora sul tentativo di contenimento degli effetti dei nuovi contagi attraverso il rilancio della campagna dei vaccini e l'estensione da stamane a tutti gli over 40 residenti nel Paese della terza dose di rinforzo (booster). "Naturalmente noi siamo preoccupati da un potenziale rimbalzo della malattia e dobbiamo essere umili di fronte alla natura", ha detto il primo ministro Tory agli industriali. "Ma al momento non vediamo nulla nei dati che ci imponga la necessità di passare dal piano A al piano B", ha aggiunto. Insistendo che "la miglior cosa da fare al momento è quella di ricevere il booster vaccinale" e di farlo "non appena si viene chiamati". (ANSA).