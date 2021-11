Covid: Sánchez, responsabilità per combattere il virus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MADRID, 22 NOV - "L'esperienza ci ha dimostrato un qualcosa di molto importante: che si può combattere il virus con uno strumento fondamentale, che è la responsabilità, perché per responsabilità ci siamo vaccinati e ci mettiamo la mascherina. Quindi sappiamo qual è la ricetta: mascherina, vaccinazione e responsabilità": è il messaggio trasmesso dal premier spagnolo Pedro Sánchez, mentre i contagi di Covid crescono anche se la situazione sanitaria per il momento pare meno grave rispetto a quella di altre nazioni europee come la Germania. Sánchez ha anche ricordato che "l'89%" della popolazione over 12 della Spagna si è vaccinata, un fatto che per il primo ministro iberico è un "motivo di orgoglio". Il premier spagnolo, che ha parlato in un evento sul tema dei vaccini, ha poi detto che il governo "continuerà ad adottare le misure necessarie per mantenere i livelli di sicurezza raggiunti, per quali è stato necessario un grandissimo sforzo". (ANSA).