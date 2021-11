Covid: torna il coprifuoco nei comuni "rossi" dell'Alto Adige

BOLZANO - In Alto Adige tornano le mascherine all’aperto, sui mezzi pubblici va indossata la Ffp2, mentre nei Comuni "rossi" i bar e ristoranti devono chiudere alle 18 e scatta il coprifuoco dalle 20 alle 5

E’ quanto prevede un’ordinanza, che il governatore Arno Kompatscher firmerà nelle prossime ore. In Alto Adige l’incidenza attualmente è di 407, ma preoccupa la situazioni in alcuni Comunì, come Rodegno, dove attualmente l’8,16% della popolazione risulta positiva.

«Dobbiamo evitare un nuovo sovraccarico degli ospedali. Serve la solidarietà di tutti», ha affermato il segretario Svp Philipp Achammer.