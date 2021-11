Ecdc, l'Italia tra i Paesi con trend in aumento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 22 NOV - Nelle previsioni Covid pubblicate dall'Agenzia europea per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc), l'Italia rientra tra i Paesi con trend in crescita per ricoveri ospedalieri, ammissioni nelle terapie intensive, e decessi. Si legge in un rapporto dell'Ecdc, e relativo alla settimana 45 (terminata con domenica 14 novembre), per i 30 Paesi Ue/See, in cui figura un livello di allerta complessivo per i contagi "molto alto" (8,3 su 10), con stime in crescita per una ventina di Paesi, tra cui l'Italia. Per l'Italia (tra il 21-27 novembre) sono stimati 69.434 nuovi casi, 2.224 nuove ospedalizzazioni, e 500 nuovi morti. (ANSA).