Gb: tensione reali-Bbc per documentario su William ed Harry

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 22 NOV - Nuove tensioni fra i reali britannici e la Bbc sul documentario riguardante il rapporto conflittuale tra i principi William ed Harry, che l'emittente pubblica manda in onda stasera nonostante le critiche e le pressioni che sarebbero arrivate da Buckingham Palace. E' quanto si legge sui media del Regno Unito, a partire dal Times, secondo cui i Windsor avevano chiesto alla Bbc di poterlo visionare in anteprima, per poter dire la loro in merito, ottenendo però un rifiuto. Il documentario in due parti, dal titolo 'The Princes and the Press', esamina in modo approfondito la frattura che i media affermano esserci stata tra William ed Harry e il modo in cui i principi avrebbero utilizzato stampa e tv l'uno contro l'altro. Non solo, sempre secondo il Times, la famiglia reale aveva mobilitato il proprio team di legali per una serie di contatti con la Bbc al fine di trovare un compromesso sul documentario ma l'emittente pubblica ha resistito alle pressioni. (ANSA).