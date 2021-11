India: contadini non si fermano, lanciate nuove iniziative

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW DELHI, 22 NOV - I contadini indiani non si fermano: il Samyukta Kisan Morcha, Skm, (Fronte unito degli agricoltori), organizzazione cui aderiscono 40 sigle sindacali di tutto il Paese, ha comunicato che non cancellerà le iniziative programmate prima dell'annuncio del Premier Modi, fino a quando la riforma contestata non sarà ufficialmente cancellata. Gli accampamenti alle porte della capitale dove decine di migliaia di agricoltori hanno vissuto dal novembre del 2020 non verranno smantellati; domani è stato organizzato un raduno a Lucknow, in Uttar Pradesh, il 26 novembre ci sarà una manifestazione a New Delhi. Il SMK ha inviato al governo una lettera aperta con sei richieste: dall'approvazione della legge che ripristini il prezzo minimo garantito (Msp), al ritiro del disegno di legge Electricity Amendment Bill, alla cancellazione delle multe per la combustione delle stoppie. I contadini chiedono inoltre al governo di cancellare tutti i procedimenti contro i manifestanti, indennizzi per le famiglie dei contadini morti durante le proteste e le dimissioni del sottosegretario all'Interno Ajay Kumar Mishra, il cui figlio è indagato per i disordini di Lakhimpur Kheri del 3 ottobre, quando otto persone, tra cui quattro agricoltori, sono stati travolti da un corteo di auto mentre manifestavano. (ANSA).