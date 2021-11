Migranti: nuovo sbarco nella Locride, arrivati in 88

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROCCELLA IONICA, 22 NOV - Nuovo sbarco di migranti al porto di Roccella Ionica, nella Locride. La notte scorsa, dopo un'operazione di soccorso in mare compiuta dalla Guardia costiera di Roccella Ionica, sono giunti 88 profughi di varie nazionalità, tutti uomini, molti dei quali giovani e tanti minorenni non accompagnati. I migranti, prima di giungere a Roccella Ionica, erano a bordo di una barca a vela lunga poco meno di 20 metri localizzata a circa 10 miglia dalla costa dalle motovedette della Guardia Costiera. Con quest'ultimo sbarco è salito a 51 il numero degli arrivi (46 solo a Roccella) che finora si sono verificati negli ultimi cinque mesi nel tratto di costa della Locride. Dopo lo sbarco nel Porto di Roccella, i migranti sono stati sottoposti al test del tampone molecolare. Successivamente sono stati momentaneamente sistemati in una tensostruttura realizzata di recente all'interno del Porto e gestita dai volontari della Croce rossa e della Protezione civile. (ANSA).