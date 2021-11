© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - STRASBURGO, 22 NOV - Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli è tornato a lavorare in presenza dopo la polmonite ed è attualmente a Strasburgo in occasione della plenaria dell'Eurocamera. Sassoli, come di consueto aprirà nel pomeriggio i lavori dell'assemblea. In mattinata - secondo quanto si apprende a Strasburgo - ha incontrato alcuni parlamentari e ha riunito il suo staff ristretto. (ANSA).