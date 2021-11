Settimana della cucina italiana, in Messico menù storici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 22 NOV - Il Messico si è formalmente unito oggi alla celebrazione della 6/a Settimana della Cucina Italiana nel Mondo con la presentazione di diversi eventi in collaborazione con l'Istituto italiano di cultura, la Camera di commercio italiana in Messico, la Società Dante Alighieri e l'Istituto per il commercio estero (ITA). La gastronomia, rileva un comunicato dell'ambasciata d'Italia a Città del Messico, "rappresenta anche arte, cultura e consapevolezza dell'origine dei sapori tradizionali". Nell'ambito del programma di eventi, verranno presentati menù tipici dei periodi che hanno segnato la storia d'Italia, e quest'anno, tra le altre iniziative, in omaggio a Dante, "sarà proposta una serata gastronomica con ricette della sua epoca". L'edizione 2021 della Settimana della Cucina Italiana è stata presentata in Messico dall'ambasciatore Luigi De Chiara che ha voluto sottolineare come "l'attuale attenuazione di contagi Covid consentirà il ritorno ad attivita' presenziali per far conoscere al pubblico messicano i lineamenti dell'autentica cucina italiana e sostenere il crescente consumo di prodotti alimentari italiani in Messico, anche con la chiave, sempre più importante, della sostenibilità della produzione di alimenti". Il ricco programma di eventi prevede inoltre la finale del Campionato messicano della pizza, una cena "storica" dedicata all'anniversario della morte di Dante, eventi specifici legati al gelato, alla borragine e ai vini autenticamente italiani. Sono previsti infine una cena "sensoriale" organizzata nella sede della Dante Alighieri, numerosi eventi di show-cooking e di presentazione di prodotti e marchi italiani organizzati in modalita' virtuale, e da ultimo una conferenza di carattere scientifico per scoprire gli effetti del Covid19 sul gusto e l'olfatto. (ANSA).