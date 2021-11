Vaccini, Costa: "Obbligo per i sanitari? Decisione in settimana"

«Si parla e si ipotizza, e credo sarà la scelta definitiva, di prevedere l’obbligo di terza dose per tutti i cittadini per cui è previsto attualmente l’obbligo vaccinale», ovvero gli operatori sanitari e sociosanitari. «Credo questo sia conseguenza logica e di buon senso». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenendo a su Tg2 Italia, su Rai 2 in merito alla somministrazione della terza dose del vaccino anti Covid, aggiungendo che sono «scelte che verranno prese ragionevolmente già in questa settimana».

Costa, se aumentano i casi, giuste le restrizioni ai non vaccinati

«Non parlerei di lockdown per no vax, ma se dovesse esserci un peggioramento che determini un passaggio in arancione di alcune regioni, credo che le chiusure e le restrizioni di attività che vengono determinate da tale passaggio, non debbano esser pagate da chi si è vaccinato. Quindi, in quel caso, chi non è vaccinato dovrebbe poter continuare a lavorare, ma credo che andare a ristorante, cinema e teatro siano opportunità che debbono essere limitate a chi si è vaccinato». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenendo a su Tg2 Italia, su Rai 2, rispondendo a una domanda rispetto all’eventualità di un lockdown come in Austria.

Green pass: Costa,durata a 9 mesi? Ci affideremo alla scienza

«Per la durata del green pass la politica si affiderà alle evidenze scientifiche. Ogni giorno sembra messa in evidenza una diminuzione dell’immunità tra coloro che sono vaccinati quindi spostare la durata da 12 a 9 mesi sarà una scelta che la politica farà sulla base delle indicazioni del nostro comitato tecnico scientifico». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenendo a su Tg2 Italia, su Rai 2 in merito all’eventualità di ridurre la durata del green pass, da pochi giorni portata a 12 mesi.