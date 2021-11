Covid: sindaco Padova, obbligo mascherine in centro storico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 23 NOV - Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, firmerà a breve un'ordinanza per imporre l'obbligo della mascherina anche all'aperto, 24 ore su 24, in tutto il centro storico. La misura sarà in vigore dal prossimo venerdì 26 novembre e sarà valida fino al 31 dicembre. Per chi non rispetta l'obbligo sono previste sanzioni. Il Prefetto, Raffaele Grassi, ha inoltre deciso di "chiudere" il centro storico alle manifestazioni no Green pass, delegando al Questore la valutazione di interdire le manifestazioni. Entrambe le decisioni sono state concordate oggi pomeriggio nel Comitato per l'ordine e la sicurezza. (ANSA).