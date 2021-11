Libia: media, sono 98 i candidati alle presidenziali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - IL CAIRO, 23 NOV - "Fine della della presentazione delle candidature" alle elezioni presidenziali in Libia per ora fissate per il 24 dicembre: "98 è il numero di candidati di cui sono stati accettati" i documenti. Lo riferisce un tweet del sito Ean Libya in vista di un annuncio ufficiale atteso in mattinata da parte dell'Alta commissione elettorale libica (Hnec) che poi sottoporrà le candidature al vaglio di magistratura e di un' autorità amministrativa per ulteriori controlli. (ANSA).