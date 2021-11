Scuola, quattro sindacati annunciano la mobilitazione

«A distanza di settimane, nessuna apertura, nessuna mediazione, nessun passo in avanti da parte dell’Amministrazione per cercare di dare risposte al personale della scuola rimasto senza atto negoziale per il rinnovo del contratto e senza risorse per aumenti a tre cifre come promesso dallo stesso Ministro».

L’accusa arriva dalle segreterie di FLC Cgil, UIL Scuola, Snals-Confsal e Gilda Unams che parlano di decisione di dare vita a «procedure con la mobilitazione di tutta la categoria».

Cinque i temi al centro dell’attenzione: organico Covid, rinnovo del contratto, classi numerose, precariato, misure a costo zero disattese.